С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу междугородний транспорт.

Как сообщает Day.Az, передвигаться можно на междугородних марштуртных такси и автобусах, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Пассажиры обязаны соблюдать в транспорте рекомендации, в частности, находиться в транспорте в защитной маске.

Вместе с тем, на автостанции в Дидубе установлен дезобарьер, где пассажиры проходят соответствующие процедуры до посадки в транспорт.

Что же касается железнодорожного сообщения, то оно будет восстановлено с 15 июня.

Ограничения на междугороднее сообщение всех видов транспорта были введены в Грузии с 24 марта.