https://news.day.az/tourism/1242549.html В Грузии возобновил работу междугородний транспорт
В Грузии возобновил работу междугородний транспорт
С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу междугородний транспорт.
Как сообщает Day.Az, передвигаться можно на междугородних марштуртных такси и автобусах, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Пассажиры обязаны соблюдать в транспорте рекомендации, в частности, находиться в транспорте в защитной маске.
Вместе с тем, на автостанции в Дидубе установлен дезобарьер, где пассажиры проходят соответствующие процедуры до посадки в транспорт.
Что же касается железнодорожного сообщения, то оно будет восстановлено с 15 июня.
Ограничения на междугороднее сообщение всех видов транспорта были введены в Грузии с 24 марта.
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