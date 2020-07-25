В ЕС установили правила трансграничных поездок

В Евросоюзе утвердили правила, призванные минимизировать риск заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 24 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.

В частности, Совет ЕС предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.

Рекомендации включают в себя: