https://news.day.az/tourism/1256347.html В ЕС установили правила трансграничных поездок
В ЕС установили правила трансграничных поездок
В Евросоюзе утвердили правила, призванные минимизировать риск заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 24 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.
В частности, Совет ЕС предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.
Рекомендации включают в себя:
- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
- более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
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