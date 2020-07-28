Ассоциация турагентств прокомментировала продажу авиабилетов туркомпаниями

Азербайджанские туристические компании пока не могут продавать клиентам авиабилеты.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь Ассоциации турагентств Азербайджана Орхан Бадалов.

По его словам, согласно обращению "Турецких Авиалиний" к туристическим компаниям, они могут продавать билеты туристам только после первого августа.

"Поэтому в настоящее время туристические компании не действуют в сфере продажи авиабилетов. Однако клиенты могут в индивидуальном порядке в режиме онлайн покупать билеты, и совершать поездки в Турцию", - сказал Орхан Бадалов.