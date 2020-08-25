https://news.day.az/tourism/1265002.html Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения
Россия и Франция ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя французского министерства иностранных дел.
По его словам, в настоящее время ведется обсуждение даты.
Ранее СМИ сообщали, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на текущей неделе (24-30 августа). Предполагается, что среди них числятся Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
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