Туризм в Азербайджане может восстановиться до конца года

Благодаря постепенному смягчению карантинных правил, введенных в связи с пандемией, к концу этого года мы сможем наблюдать прежнее оживление в туристическом секторе.

Об этом в среду сказал Trend эксперт в сфере туризма Фариз Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, в целом снятие ограничений на въезд и выезд из Баку, Сумгайыта и Абшерона в регионы было одним из шагов, предпринятых для возрождения туризма в стране.

"Ранее Государственное агентство по туризму Азербайджана разработало ряд проектов, которые могут принести пользу туризму страны в этой сложной ситуации. Считаю, что в результате снятия вышеуказанного ограничения мы постепенно станем очевидцами эффективности этой работы. В качестве примера можно привести программу SAHMAN, где изложены все правила, в соответствии с которыми в период пандемии должны работать туристические компании, гиды, сотрудники туристического транспорта и все отели. В то же время, в ней предусмотрено оказание маркетинговой поддержки туроператорам", - сказал Гаджиев.

Эксперт отметил, что снятие ограничений на въезд и выезд из Баку, Сумгайыта и Абшерона в регионы способствует активизации работы отелей в регионах.

"Не только отели, оживление будет наблюдаться в придорожных заведениях общественного питания. В любом случае, этот шаг следует оценивать, как направленный на реактивизацию туризма в стране. Надеемся, что смягчения будут последовательными, благодаря чему туристические организации постепенно вернутся к прежней деятельности. В таком случае, на фоне последовательного смягчения карантинных мер участники туристического сектора смогут наблюдать прежнюю активность к концу текущего года", - добавил Фариз Гаджиев.