В Европе показали, как будет выглядеть "ковидный паспорт"

Еврокомиссар Тьерри Бретон показал, как будет выглядеть европейский сертификат здоровья, или, иначе говоря, "ковидный паспорт", который начнет действовать с 15 июня.

Документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, болел ли COVID-19 и имеет ли антитела.

Сертификат можно будет загрузить на смартфон, либо распечатать.

Он отметил, что использование сертификата будет добровольным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Комиссар также сообщил, что для тех, кто не хочет вакцинироваться, рассматривается вариант прохождения быстрых тестов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе опасаются раскола после введения "ковидных паспортов".