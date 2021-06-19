Греция разрешила въезд туристов с экспресс-тестом

Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан и разрешила въезд с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщила официальная правительственная газета страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущее постановление действовало до 21 июня.

Теперь иностранцам не придется проходить двухнедельный карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Соответствующие документы необходимы и для детей старше 12 лет.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из ряда государств (26 стран). При этом в стране действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".