Граждане Азербайджана стали чаще посещать Турцию

В августе 2021 года Турцию посетили 74,557 тысячи граждан Азербайджана, что в три раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в августе 2021 года, составила 1,87 процента.

В январе - августе 2021 года в Турции побывали 260,807 тысячи граждан Азербайджана, что на 62,27 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в январе - августе 2021 года, составила 1,85 процента.

Согласно данным министерства, в августе 2021 года Турцию посетили 3,981 миллиона туристов, что в 1,2 раза больше по сравнению с августом прошлого года.

В январе - августе 2021 года в Турции побывали 14,070 миллиона туристов, что на 93,94 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.