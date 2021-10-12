Россия и Турция подписали программу, призванную обеспечить безопасность туристов

Россия и Турция подписали во вторник в Анкаре программу совместных действий на 2022-2024 годы, которая призвана обеспечить условия для безопасных и комфортных путешествий на территории двух стран. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, документ подписан руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Программа была подписана для "развития экономических связей и восстановления отрасли туризма двух стран", "увеличения взаимного туристического потока" и "создания условий для безопасных и комфортных путешествий на территории двух стран".

Предполагается, что "стороны будут оперативно информировать друг друга о возникновении чрезвычайных ситуаций в своих странах, угрожающих жизни и здоровью туристов двух стран (эпидемиологические, террористические, транспортные и иные угрозы)", "информировать друг друга об инцидентах с участием граждан двух стран, пребывающих на территории государства другой стороны в целях туризма".