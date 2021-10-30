Мгинго — самый густонаселенный остров в мире

Остров Мгинго располагается на озере Виктория в Африке. Его площадь около 1,8 тысячи кв. м, и на нем в лачугах проживает 131 человек. Эти люди организовали "сенатскую республику", живут ловлей рыбы и не допускают в свое сообщество чужаков. Остров является спорной территорией между Кенией и Угандой.

Как передает Day.Az со ссылкой на BigPicture, остров был заселен только в 1991 году. Тогда два кенийских рыбака Далмас Тембо и Дордж Кибебе отважились высадиться на нем. Прежде чем отправиться на Мгинго, они провели обряд изгнания злых духов - среди африканцев, живущих вокруг озера Виктория, существовало поверье, что остров является домом злого духа Калеле. Старый колдун изгнал Калеле. Тембо потом признавался, что за этот обряд им пришлось отдать 300 кг рыбы.

После этого к двум отважным рыбакам присоединились около 60 африканцев из Кении, Уганды и Танзании. Мотивом заселения на Мгинго была не только возможность хорошего улова, но и создание собственного "государства", коммуны, где бы не было неравенства и зла. К 2009 году население Мгинго достигло 131 человека, и после этого "почетные сенаторы", первопоселенцы Тембо и Кибебе, приняли решение больше никого в коммуну не принимать.

Основной улов здесь составляет нильский окунь. За неделю семья может заработать до 200-250 долларов - это средний заработок африканцев в соседних странах за 2-3 месяца.

Сохранять самостоятельность "государству" Мгинго позволяет то, что остров является спорным между Кенией и Угандой - ни та ни другая страна не могут включить его в состав своей территории, а потому они закрывают глаза на этих рыбаков.

В течение последних двадцати лет обе страны 9 раз вступали в вооруженные конфликты из-за Мгинго. Поначалу береговая охрана и Кении, и Уганды ломала лодки рыбаков, рвала их сети и даже застрелила шесть человек. Но потом обе страны пришли к соглашению, что коммуна должна выплачивать налог и тем и другим.

На этом островке есть пять баров, салон красоты, аптека, а также несколько гостиниц и четыре публичных дома - мужчины заняты ловлей рыбы, а их жены и родственницы подрабатывают телом. По правилам коммуны Мгинго, чужой человек здесь не может находиться более суток.

Управляют коммуной пожизненно два "почетных сенатора" Тембо и Кибебе - ее отцы-основатели, а также еще пять выборных сенаторов (ими могут стать только мужчины старше 30 лет). Решения в семерке сенаторов принимаются простым большинством.

Максимальным наказанием на острове является изгнание с него, простым наказанием - порка соломенными кнутами. За двадцать лет существования "государства" с него были выгнаны шесть человек, все - за кражи.

По соседству с Мгинго, в 200 метрах от него, есть еще один остров - Усинго. Он до сих пор необитаем, несмотря на ужасную тесноту в коммуне: считается, что на Усинго тоже живет злой дух, по имени Тук. Туда же якобы переселился и изгнанный с Мгинго злой дух Калеле. Жители коммуны за все это время так и не смогли найти колдуна, который был бы в силах побороть сразу двух могущественных злых духов. Усинго тоже является спорным между Кенией и Угандой, но обосновываться на нем солдаты из армий обеих стран отказываются по той же причине - из-за проживания на нем злых духов. На Усинго есть лишь несколько временных строений, в которых иногда останавливаются биологи из Первого мира, изучающие озеро Виктория и его обитателей.