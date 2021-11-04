Финляндия продлила ограничения на границе до 28 ноября

Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран до 28 ноября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 28 ноября (ранее оно действовало до 7 ноября)", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.