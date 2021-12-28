2021 год стал катастрофическим для туризма в Италии

Текущий год стал катастрофическим для туристической отрасли в Италии: страну посетило на 60 миллионов человек меньше, чем 2019 году, до начала пандемии. Также на 13 миллионов сократилось число побывавших за границей жителей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, согласно оценкам ассоциации Confcommercio, около десяти миллионов итальянцев будут вынуждены провести новогодние праздники у себя дома из-за распространения нового штамма коронавируса. В связи с этим они не потратят в общей сложности около четырёх миллиардов евро, причём треть этой суммы ушла бы на посещения ресторанов и различные подарки и сувениры.

Председатель ассоциации которой обратился к правительству страны с просьбой оказать отрасли поддержку, отметив, что "итальянская экономика немыслима без туризма".