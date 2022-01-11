Зимняя сказка в Гахе

Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из заснеженного Гахского района.

"Это - Гах. Словно зимняя сказка", - говорится в подписи к публикации.

Day.Az представляет читателям опубликованное им видео: