https://news.day.az/tourism/1425398.html Зимняя сказка в Гахе - ВИДЕО
Зимняя сказка в Гахе - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился завораживающими кадрами из заснеженного Гахского района.
"Это - Гах. Словно зимняя сказка", - говорится в подписи к публикации.
Day.Az представляет читателям опубликованное им видео:
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