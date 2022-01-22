Валун весом в несколько тонн чуть не раздавил туристов на Эльбрусе

Группа альпинистов на Эльбрусе чуть не попала под огромный камень весом, как сообщают сами туристы, в несколько тонн. На видео, опубликованном очевидцем Александром Никифоровым, заметно, что гигантский валун с огромной скоростью катится с горы прямо в сторону туристов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Храни нас Бог", - подписал публикацию путешественник.

К счастью, из кадров заметно, что никто не пострадал: камень немного изменил направление и укатился в сторону. Поодаль от альпинистов он затормозил и почти остановился.