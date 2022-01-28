Buta Airways в феврале возобновит полеты в Минеральные Воды

Авиакомпания Buta Airways вновь открывает прямые рейсы из Баку в Минеральные Воды. Полеты перевозчик начнет выполнять с 6 февраля, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Перелеты по маршруту Баку-Минеральные Воды-Баку будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Отметим, что ранее, с конца мая 2021 года по январь 2022 года, полеты в Минеральные Воды осуществляла авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии".

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (тарифы "Бюджет", "Стандарт" и "Супер"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф "Супер").

Стоимость билетов начинается от 29 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Граждане Азербайджана, планирующие путешествие в Россию, должны иметь право въезда на территорию этой страны. С правилами въезда в Россию в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia.

Со списком клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics.

При вылете из городов России в Азербайджан необходимо пройти тестирование на COVID-19. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это ускорит прохождение формальных процедур в аэропорту. Результаты теста на COVID-19 должны быть действительны в течение 72 часов до вылета рейса.