Турцию в 2021 году посетило более 30 млн человек

Турпоток в Турцию в 2021 году превысил 30 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом написал в соцсетях министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Число туристов, посетивших Турцию в 2021 году превысило, 30 миллионов человек", - сообщил турецкий министр.