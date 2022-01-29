https://news.day.az/tourism/1430879.html Турцию в 2021 году посетило более 30 млн человек
Турцию в 2021 году посетило более 30 млн человек
Турпоток в Турцию в 2021 году превысил 30 млн человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом написал в соцсетях министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
"Число туристов, посетивших Турцию в 2021 году превысило, 30 миллионов человек", - сообщил турецкий министр.
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