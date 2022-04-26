Введенный в связи с пандемией коронавируса в Азербайджане жесткий карантинный режим нанес большой ущерб туризму и отельному бизнесу.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Самир Дюбенди, передает Day.Az.

По его словам, с начала 2022 года в Азербайджане выросло количество бронирований в отелях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С начала нынешнего года в Азербайджане наблюдается оживление в сфере отельного бизнеса по сравнению с двумя предыдущими годами. Основная причина этого - смягчение карантинного режима. Однако это не означает полного восстановления сферы туризма. Несмотря на смягчение карантинного режима, число посещающих Азербайджан туристов пока не превышает показатели до пандемии. Надеемся на восстановление сферы туризма и отельного