Праздник "Винных лошадей" в Мурсии

Спустя более двух лет, пропущенных из-за пандемии коронавируса Los Caballos del Vino (Винные Лошади), внесённые ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, возвращаются на улицы Каравака-де-ла-Крус (регион Мурсия) - яркое и незабываемое представление для жителей, туристов и любителей традиций. Это конное соревнование, сопряжённое с определённым риском, уходит корнями в средние века, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Нарядив своих лошадей в их лучшие попоны, 57 конных клубов приняли участие в традиционных скачках. Всадники в белых рубашках и красных шарфах должны преодолеть 80 метров за несколько секунд. Финиш - на эспланаде замка-святилища Караваки.

Традиция, кульминацией которой стала победа кобылы Булерия из Пеньи Калимочо, которая после трудного старта пробежала участок за 8,257 секунды. Фактически, та же самая кобыла была победительницей Caballos del Vino в 2019 году, и теперь защитила свой титул три года спустя.

Праздник мавров, христиан и "винных лошадей" в рамках патронального праздника Сантисима-Вера-Крус напоминает о традиции, уходящей корнями в средние века, когда город находился на границе с королевством Насридов в Гранаде.

Истоки фестиваля теряются в истории и легендах. По преданию, когда крепость тамплиеров Каравака была осаждена маврами Гранады в 1250 году, и жители нуждались в воде, так как цистерны были истощены, группа рыцарей-тамплиеров пересекла территорию мусульман. Не имея возможности достать воду в Кампильо-де-лос-Кабальерос, они погрузили вино в бурдюках на спины своих коней. Вернулись они быстро и в зрелищной гонке обошли вражескую осаду, чтобы доставить влагу защитникам Замка, где с 1231 года хранилась Реликвия Святого Креста.

По прибытии их встретили с радостью, а женщины украсили всадников и лошадей богатыми вышитыми плащами и букетами цветов как своих героев и спасителей.

Со времен Средневековья с большей или меньшей пышностью, в зависимости от времени, этот праздник отмечался ежегодно.