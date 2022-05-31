https://news.day.az/tourism/1466785.html Российская авиакомпания возобновляет рейс Махачкала-Баку
Российская авиакомпания возобновляет рейс Махачкала-Баку
Российская авиакомпания Utair с июня возобновит рейсы по маршруту Махачкала - Баку - Махачкала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу махачкалинского аэропорта, рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.
"Вылет из аэропорта Махачкалы - в 15:00 (GMT +3), прилет в столицу Азербайджана - в 17:30 (GMT +4). Вылет в обратном направлении - в 18:30 по местному времени, прибытие в аэропорт Махачкалы - в 18:30 (GMT +3)", - говорится в сообщении пресс-службы.
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