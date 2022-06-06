Карантин для туристов в Азии сохранится еще два года

Карантин для невакцинированных путешественников в странах Азии может продлиться еще около двух лет. Об этом пишет The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что требование об обязательной вакцинации будет снято только тогда, когда уровень коллективного иммунитета в странах будет на высокой отметке. С таким заявлением выступил генеральный директор Ассоциации азиатско-тихоокеанских авиалиний Субхас Менон. По его оценке, "полностью свободные путешествия, когда не нужно будет находиться на карантине, вернутся через год-два".

По его данным, до сих пор 30% жителей Азии не вакцинированы.