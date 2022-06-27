Разработан проект летающего отеля

Йеменский биотехнолог и научный коммуникатор Хашим аль-Гаили разработал проект летающего самолета-отеля, который назвал Sky Cruise. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает Daily Star.

Отель будет работать на атомной энергии, благодаря чему сможет постоянно находиться в воздухе - гости на него будут попадать на обычных самолетах, для чего на летающем отеле будет собственный аэродром. При этом, в рамках концепции аль-Гаили, непосредственно самолетом будет управлять искусственный интеллект, а пилоты будут лишь контролировать его эффективную работу.

Предполагается, что на борту роскошного отеля с видом на облака, одновременно сможет жить до 5000 постояльцев.

Тем не менее, у проекта аль-Гаили сразу появилось много скептиков, назвавшие Sky Cruise "воздушным Титаником", указав на некоторые противоречия между идеей технолога и законами аэродинамики, а также предупредив о том, что если самолет с ядерным реактором на борту упадет на город, то это будет аналогично взрыву атомной бомбы.