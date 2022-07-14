Аэропорты Европы фиксируют рекордное число отмен авиарейсов

Рекордное число авиарейсов отменено в крупнейших британских аэропортах, прежде всего лондонских Хитроу и Гатвике, где ощущается острая нехватка обслуживающего персонала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из-за введения в Хитроу небывалого лимита на число пассажиров, ежедневно вылетающих из этой воздушной гавани, - не более 100 000 - американская компания Delta Air Lines вынуждена была зафрахтовать целый аэробус для возвращения свыше 1 000 утерянных сумок пассажиров рейса Лондон-Детройт, без единого путешественника на борту.

Основной причиной хаоса в аэропортах авиакомпании называют нехватку сотрудников. Во время пандемии коронавируса в отрасли были уволены десятки тысяч работников, а теперь эти вакансии заполняются с трудом. Ситуацию осложняют и продолжающиеся по всей Европе забастовки наземного персонала в аэропортах и экипажей авиарейсов, которые требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Согласно данным консалтинговой компании OAG, всего с начала года только в Гатвике отменено 3,2% полетов. Следом идут аэропорты Глазго (2,6%), Бристоль (2,4%), Хитроу (2,3%) и Лутон (1,9%). Проблема обострилась в начале июня, когда в Великобритании были объявлены четырехдневные выходные по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда тысячи человек столкнулись с отменой рейсов и вообще не смогли отправиться на отдых.

Крупнейшая британская авиакомпания British Airways объявила об отмене 30 000 рейсов в британских аэропортах в период с апреля по октябрь.

Об аналогичных трудностях сообщают представители воздушных гаваней и перевозчиков по всей Европе. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa объявила о том, что до конца августа отменит еще 2 000 рейсов во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене, в общей сложности количество летних аннулирований составит около 3 800 рейсов.

Французские СМИ информируют о рекордных очередях, многочасовых задержках и частых отменах в аэропортах Орли и Шарль де Голль, где в период пандемии было уволено около 4 000 сотрудников. В Норвегии из-за забастовки пилотов SAS отменено почти 1 500 рейсов, потери компании достигают 1 млрд норвежских крон (около 100 млн долларов).

Пассажиры ирландской авиакомпании Aer Lingus сообщают о двухнедельных задержках багажа на рейсах в европейских аэропортах, а власти республики приняли решение задействовать военнослужащих для поддержания нормальной работы аэропорта Дублина в случае возможной нехватки персонала.