Цены на полеты в Европе снова взлетят

Стоимость авиабилетов в Европе вырастет к концу 2022 года на 21 процент. Об этом пишет L'Echo со ссылкой на прогноз страховой компании Allianz, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за забастовок, подорожания топлива и нехватки обслуживающего персонала европейские авиакомпании снова вынуждены повышать цены на перелеты. Как заявили в страховой группе, отмена рейсов и удорожание авиабилетов являются единственным условием для выживания перевозчиков на рынке.

Так, убытки европейских авиакомпаний оцениваются почти в 9,7 миллиарда долларов. Около 25 процентов оборота уходит на оплату труда, что является главной причиной низкой рентабельности (при среднемировом показателе 19 процентов).