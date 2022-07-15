Саудовская Аравия открывает воздушное пространство для всех перевозчиков

Саудовская Аравия решила открыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, отвечающих требованиям Главного управления гражданской авиации королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Twitter управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для укрепления позиций королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и улучшения международного воздушного сообщения Главное управление гражданской авиации королевства объявляет о решении открыть свое воздушное пространстве для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям ведомства по перелетам", - отмечается в заявлении.

Управление гражданской авиации не сообщило напрямую, что открывает воздушное пространство для Израиля. При этом ранее официальный представитель США сообщил агентству Reuters, что Саудовская Аравия откроет воздушное пространство для всех израильских авиакомпаний и разрешит прямые чартерные рейсы из Израиля для мусульман, участвующих в ежегодном паломничестве в Мекке.

Саудовская Аравия прежде позволяла израильским авиакомпаниям летать над своей территорией в специальном воздушном коридоре для рейсов в ОАЭ и на Бахрейн, а также обратно. При этом у Израиля не было доступа для полетов в Азию и из Азии, включая Китай и Индию.

Кроме того, ранее Эр-Рияд принимал паломников-мусульман, прибывающих из Израиля в Мекку, только с транзитом через третью страну.