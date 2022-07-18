Самая популярная страна Средиземноморья возвращает для туристов ковид-ограничения

Туристам, заразившимся коронавирусом на отдыхе, придётся оставаться в изоляции целых 10 дней. Таковы новые правила, которые ввела для туристов Испания. Причина, по словам местных властей, в том, что королевство сталкивается с новым всплеском вирусных инфекций, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Новые правила коснутся туристов, у которых окажется положительный результат теста на COVID и очевидные симптомы заболевания. Они должны будут обязательно носить маску для лица, уменьшать социальные взаимодействия и избегать людных мест и мероприятий в течение 10 дней. Жёстких рекомендаций по изоляции пока нет, но от туристов уже требуется информировать о прямых контактах и избегать контактов с людьми с высоким риском. К ним относятся люди с заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.

При этом масочный режим придётся соблюдать всем туристам, показывающим схожие симптомы - т.е. при любой простуде - независимо от того, будет ли их тест положительным. При этом уже отмечено, что меры общественного здравоохранения, пока относительно мягкие, могут варьироваться в зависимости от региона.

Кстати, использование масок для лица остается обязательным в общественном транспорте, в аптеках и медицинских центрах. Требования к въезду в Испанию остаются прежними: подтверждение вакцинации, отрицательный тест на COVID (ПЦР или антиген) или доказательство выздоровления за последние шесть месяцев.

Отметим, что это не единственная туристическая страна, которая активно обсуждает вопрос возврата ковидных мер, в том числе и карантина. Его обсуждают также и в Таиланде.