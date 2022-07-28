"Принцы" Стамбула – острова мистической красоты

Язык не поворачивается называть Принцевы острова или Adalar просто достопримечательностью Стамбула - это скорее жемчужина всего Босфора и побережья, райский уголок Турции и обязательное место для посещения туристов со всего мира. Девять островов архипелага находятся на расстоянии от двадцати км от Стамбула, но для посещения открыты только четыре, ещё четыре необитаемы, а один, Кашыкадасы, в частном пользовании. Самым большим и наиболее посещаемым является Бюйюкада, затем зелёный Хейбелиада, остров-крепость Бургазада и самый маленький Кыналыада.

Как добраться до островов?

Только два варианта: паромы или морские такси, но если брать экономный вариант, то паромы отходят от причалов Эминёню, Кабаташ, Бешикташ, Бостанджи, Авджылар. Это не только способ доехать до цели, но и увлекательное морское мини-путешествие с возможностью покормить с рук красивых чаек, сопровождающих вас всю дорогу, а самим выпить чашечку чая или кофе и подкрепиться вкусным бутербродом.

Где можно переночевать?

И если вы решите остаться здесь на пару дней, то тут есть как маленькие отели-бутики, так и гостиницы и гостевые дома. В одном из таких бутик-отелей особняке Мезики часто снимают турецкие фильмы, а рядом красивая мечеть Хамидие.

БЮЙЮКАДА - что привлекает сюда сотни туристов каждый день?

В первую очередь, здесь никакой городской суеты и автомобильного шума и выхлопов, живописная природа, исторические памятники и чистейшие пляжи. Тут сохранилась атмосфера старинных времен, никаких автомобилей, а только фаэтоны, велосипеды и пешеходные дорожки. Поэтому здесь чистейший вохдух с запахом соснового леса и цветущих магнолий. Главная особенность Бюйюкада - красивейшие исторические деревянные особняки, каждый из которых - это мини-дворец и по-своему архитектурно уникален. Наиболее интересные здания в районе Низам и в окрестностях района Маден. Живописные улочки острова приведут вас к Лунапарку, а оттуда на вершину холма Айя Йорги. Здесь находится место паломничества христиан - церковь Святого Георгия (Aya Yorgi) и самая выгодная площадка для встречи заката солнца.

По дороге к церкви Иисуса Христа (İsa Rum Manastırı) вы увидите самое большое деревянное здание в Европе - греческий приют Büyükada Rum Yetimhanesi, правда, довольно обветшалое. Если хотите обойти весь остров, наймите фаэтон или возьмите в прокате велосипед, так как машин на островах нет. Обойти два красивейших природных парка острова - Büyükada Tabiat Parkı и Dilburnu Tabiat Parkı пешочком будет затруднительно, а ведь это и есть изюминка этого райского уголка.

Если вы поклонник знаменитого сериала "Чалыгушу", то вам будет интересен дом-музей автора книги Решат Нури Гюнтекина на улице Yılmaz Türk Caddesi.

Летом в Бюйюкада настоящее нашествие туристов на пляж Йорюк-Али у мыса Язык, так как кроме чистейшей воды и ухоженного берега их привлекают проходящие здесь развлекательные мероприятия. Уютные кафе и рестораны, прогулка на фаэтонах по живописным и зеленым улочкам острова, осмотр уникальных и, кстати, очень дорогих особняков (на Бюйюкада живут очень богатые и известные личности в Турции), вам это понравится настолько, что возвращаться в шумный, бурлящий Стамбул не очень и потянет.

ХЕЙБЕЛИАДА - самый зеленый из островов

Это второй по величине и населенности островов в архипелаге. Прямо от причала летом челноки бесплатно довозят до Мельничного мыса, а там самые популярные пляжи Ада-Бич и Грин-Клаб. Чуть менее популярный пляж возле комплекса Садик-Бей, но зато с небольшой сосновой рощей рядом. Но не одними пляжами этот остров привлекает туристов - природный парк Değirmenburnu самый зеленый и красивый из всех на архипелаге, а монастыри и христианские святыни острова до сих пор являются местами паломничества.

Реликвии церкви Святой Марии, монастырей Терк-и-Дюнья и Айа-Йорги Учурум являются целью многих экскурсий на этот остров. Кроме того, на холме Надежды здесь находятся тысячелетний Свято-Троицкий монастырь и Халкинская богословная школа.

Есть у острова и другая "изюминка" - здесь разбиты живописные тематические сады: русский и австрийский, по которым гуляют павлины, сооружены места для пикников и пешеходных прогулок. И вас не оставит равнодушными деревянная архитектура здешних особняков и спокойная тишина небольших зеленых улочек.

БУРГАЗАДА и КЫНАЛЫАДА - гостей здесь не густо!

На Бургазада (Остров -Крепость) есть скала, называемая Kalpazankaya, под которым находится один из хорошо оборудованных пляжей острова с одноименным и очень популярным среди местных рестораном. Также есть и галечные пляжи Madam MartaKoyu, Çamakya Aile Plajı, так что хоть и небольшой, но выбор есть. Летом население острова с постоянных полутора тысяч увеличивается в десять раз за счет любителей пляжного отдыха, хотя по сравнению с Бюйюкада и Хейбелиада условия здесь поскромнее. Любители старины могут посетить церковь Иоанна Крестителя и руины монастыря Святых Метаморфоз Христа Спасителя. Большинство местных представляют греческую диаспору страны.

Остров Кыналыада (то есть покрашенный хной) назван по цвету земли и кустарников красноватого цвета, так как здесь раньше добывали медь и железо. Остров не избалован туристами, а застроен виллами и дачами в основном представителей армянской диаспоры Турции. Несколько пляжей, хотя и имеют в названии слово кумлук, то есть песчаный, например, Kumluk Beach или Kumlu Plajı, на самом деле каменистые и галечные. Дикая и нетронутая цивилизацией природа острова больше нравится людям, предпочитающим спокойный отдых и прогулки по безлюдным местам, да и растительности здесь маловато.

В общем, если у вас есть время и возможности, обязательно включите в программу путешествия в Стамбул посещение островов - не пожалеете, гарантируем!

Приятных путешествий!

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