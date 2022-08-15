Рейс AZAL Баку-Москва задерживается

Вылет рейса J2-807 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Баку-Москва (аэропорт Внуково) задерживается по технической причине, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

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"В настоящее время пассажиры рейса размещены в аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев. Им будет предоставлено все необходимое в соответствии с правилами авиакомпании", - говорится в сообщении AZAL.