Сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в сфере туризма

Для всех стран Центральной Азии, в том числе и Узбекистана особенно важны традиции добрососедства, существовавшие на протяжении веков. Азербайджан является ключевым партнером Узбекистана в регионе Южного Кавказа, который приобретает сегодня все большее геополитическое и экономическое значение. Время показало, что узбекско-азербайджанские отношения имеют большие перспективы и могут сыграть важную роль в поддержании долгосрочной стабильности и устойчивого развития регионов Южного Кавказа и Центральной Азии.

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном основаны на глубоких исторических корнях, общности и близости национальных традиций, обычаев, языка, культуры и религии. Они имеют четко определенные стратегические приоритеты и ориентиры. Обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области туризма. Современные тенденции развития этой сферы свидетельствуют о том, что ее влияние на мировую экономику в целом и на экономику отдельных стран возрастает.

Пользуясь тем, что Азербайджан и Узбекистан расположены на популярном туристическом маршруте "Великий шелковый путь", обе страны предпринимают активные шаги в направлении увеличения взаимного туристического потока. В этом плане немаловажную роль играют подписанные сторонами двусторонние документы. В их числе следует отметить Меморандум о сотрудничестве, подписанный еще в 2019 году между Азербайджанской ассоциацией туризма (AZTA) и Министерством туризма Узбекистана. Документ обобщает опыт и предусматривает обмен информацией, сотрудничество в области туризма, совместные туры, мероприятия, связанные с пропагандой туризма, организацию взаимных визитов, а также продвижение оздоровительного туризма между двумя странами и увеличение потока туристов. Документ сыграл ключевую роль в открытии новой страницы сотрудничества в туристической сфере, поскольку был подписан в ходе VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел в Баку 14-15 октября 2019 года.

В рамках исполнения Меморандума в начале 2019 года посольство Узбекистана в Азербайджане и туристическое агентство "My Travel" подписали документ о проведении рекламной кампании, направленной на увеличение туристического потока из Азербайджана в Узбекистан. Кроме того, AZTA и учебный центр "Узбектуризм" договорились о совместной подготовке гидов с международным статусом. Такой подход в работе сыграл положительную роль в наращивании взаимных поездок между Ташкентом и Баку.

Взаимодействие двух стран осуществляется также и в образовательной сфере. Международный университет туризма "Шелковый путь", расположенный в городе Самарканд, ежегодно предоставляет гражданам Азербайджана квоты на безвозмездное обучение. В частности, в текущем году азербайджанцам предоставлено 3 места для бесплатного обучения. Это уникальный проект, в рамках которого Университет студентам оплачивает их международный авиаперелет, ежемесячно выплачивает стипендию в размере 500 долларов США, а также покрывается часть расходов на проживание в Узбекистане. Студенты данного ВУЗа ежегодно 2 раза в рамках практических мероприятий направляются в туристические поездки по историческим городам и достопримечательностям Узбекистана.

Так же 20 июня 2022 года в Ташкенте между Министерством туризма и культурного наследия Узбекистана и Государственным Агентством по туризму Азербайджана была подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2022 год.

Согласно программе, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:

- проведение промо-мероприятий "Путешествуй в Узбекистан" и "Путешествуй в Азербайджан" в крупных городах Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан;

- проведение туристических ярмарок с участием представителей туристических компаний Узбекистана и Азербайджана на территории двух стран;

- проработка вопросов, связанных с обменом эфирным временем на телеканалах Узбекистана и Азербайджана для размещения рекламных материалов о туристическом потенциале двух стран, а также организация съемок передач популярных телеканалов Узбекистана и Азербайджана;

Таким образом, двусторонние соглашения между государствами Узбекистан и Азербайджан приведут к дальнейшему развитию новых туристических направлений и обеспечат взаимный туристический поток.