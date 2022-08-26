"Дом там, где ты счастлив"

Пандемия коронавируса изменила в том числе и туристические предпочтения людей. По мере того, как рос интерес к путешествиям на природу и к морю, увеличивалось и количество приверженцев туризма с палатками, кемпингами и караванами. Представляем читателям AviaTravel мнение Тархана Тарланзаде, имеющего опыт путешествия по Азербайджану с караваном.

Караван в Турции

Для начала рассмотрим тенденцию в этой сфере на примере соседней Турции. Объем сектора за последние годы увеличился до 500 миллионов долларов, при этом в Турции один за другим открываются караван-парки и кемпинги. Тогда как в 2021 году в Турции было около 220 тыс автопарков и лицензированных автомобилей, в мире это число достигло 15 миллионов. Если в 2020 году было выпущено 3 тысячи караванов и автодомов, то в 2021 году это число увеличилось в 10 раз. Из-за высокого спроса производители в настоящее время доставляют караваны не раньше, чем через 1 год.

Садеттин Хейман, председатель совета директоров Anadolu Expo, информируя о ценах, сказал, что покупка нового автомобиля или содержания нового автомобиля в прицепе составляет 30-35 тысяч евро. "Цена нового автокаравана составляет 100 тыс. евро. Цена небольших домиков начинается от 50 тыс. евро и доходит до 250 тыс. евро. Увеличилось количество компаний в секторе, как лизинговых, так и промышленных. В зависимости от этого развития создаются лагеря караванов. Процесс создания инфраструктуры начался, особенно в регионах с красивой природой. Предпочтение отдается караванным путям и кемпингам, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения возможности семейного отдыха, возможностей для шоппинга и, конечно же, необходимости технологического обеспечения. Например, создается ряд маршрутов, начинающихся с Черного моря и простирающихся до Восточной Анатолии и Юго-Востока или Средиземного моря.

Караван в Азербайджане

"Во время пандемии все стали ближе к себе, мы оставили больше времени для себя. Выезжая на природу, уезжая куда-то далеко, человек фактически становится ближе к самому себе. Интерес к каравану также стал популярен из-за желания людей побыть в одиночестве. Потому что куда бы вы ни пошли, вы берете с собой дом. Дом там, где ты чувствуешь себя счастливым".

По словам Тархана Тарланзаде, на основе этих факторов зародилась караванная культура в Азербайджане, она новая, в стране 5-6 караванов, но она будет развиваться, потому что есть спрос. Тархан привез караван из Европы за 8 тысяч евро, он имеет ширину 1,10 метра и длину 2 метра. Обычно использует его сам или устраивает вокруг каравана концерты, не разрешает людям фотографировать, так как считает, что караван не украшение, а средство для путешествовий.

Итак, кто может владеть караваном, что для этого нужно?

Есть прицепы и автодома. Автодома предназначены для коротких перерывов. С прицепом-домом можно отправиться в отпуск надолго, ведь он полностью оборудован санузлами, кухней и прочим оборудованием для проживания.

Продажа караванов в Азербайджане не ведется, но их можно ввозить, цена подержанных караванов начинается от 8-9 тысяч евро. Цена новых караванов 35-40 тысяч евро. Конечно, в зависимости от комплектации есть и очень дорогие.

Азербайджан очень подходит для караванного туризма, но в настоящее время отсутствует необходимая инфраструктура. Караваны должны иметь парковочные места. Например, в Хызы, Губе, Гедабеке, Габале и др. здесь достаточно природных красот, и можно организовать караван-туры. Более того, караванный туризм подходит для всех сезонов, так как имеет внутренние системы отопления и охлаждения.

Управлять караваном нелегко

Но не каждый, то есть каждый водитель автомобиля, может управлять караваном. Чтобы водить караван, необходимо иметь категорию Е. Поскольку караван является прицепом и управлять им непросто, допустимая масса здесь составляет более 350 кг.

Тем не менее, к каравану есть интерес, ведь приятно иметь там дом, окруженный природой. Поэтому караванные путешествия должны развиваться как новая отрасль туризма в Азербайджане.

Цены на продажу и аренду караванов

Следует отметить, что в Азербайджане уже есть продавцы караванов. В одном из объявлений в интернете указано, что продается дом на колесах марки Hobby немецкого производства, очень мало б/у. Он имеет 4 кровати, кухню и туалет. Год выпуска 1996, пробег 19000 км. Цена 17 тысяч 700 манатов.

Согласно другому объявлению, караван сдается в аренду. В нем есть холодильник, удобная кровать для 4 человек, газ, система освещения, диван, а суточная аренда этого трейлера составляет 80 манатов. На самом деле не плохая цена.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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