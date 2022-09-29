Популярная азиатская страна смягчила правила въезда

Власти Тайваня смягчили правила въезда для иностранных туристов с 29 сентября. Информация об этом появилась на сайте информационного портала Focus Taiwan, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленному протоколу, для въезжающих в популярную азиатскую страну путешественников отменено требование о необходимости сдачи ПЦР-теста в аэропорту по прилете.

Вместо этого прибывающим будут выдаваться четыре набора для экспресс-тестирования на антигены, которые отдыхающие должны будут сдать во время обязательной трехдневной самоизоляции.