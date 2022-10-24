Необычный водопад в Перу, напоминающий женщину

Водопад расположенный в пригороде перуанского города Кахамарка и напоминает по форме женщину, одетую в свадебное платье (Каскад-де-ла-Новия).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В этом году к "Водопаду невесты" снова вернулись туристы. После двух коронавирусных лет, город Кахамарка переживает туристический бум, прежде всего из молодоженов со всей Латинской Америки.