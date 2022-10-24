https://news.day.az/tourism/1505802.html Необычный водопад в Перу, напоминающий женщину - ВИДЕО
Необычный водопад в Перу, напоминающий женщину - ВИДЕО
Водопад расположенный в пригороде перуанского города Кахамарка и напоминает по форме женщину, одетую в свадебное платье (Каскад-де-ла-Новия).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В этом году к "Водопаду невесты" снова вернулись туристы. После двух коронавирусных лет, город Кахамарка переживает туристический бум, прежде всего из молодоженов со всей Латинской Америки.
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