Популярная курортная страна Азии смягчила правила въезда

Власти Филиппин решили в скором времени снять ограничения по COVID-19 для въезжающих в страну иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет портал TTG Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Президент популярной курортной страны Азии Фердинанд Маркос-младший одобрил отмену некоторых въездных требований, в том числе сдачу ПЦР-тестов на коронавирус для полностью вакцинированных путешественников.

Отмечается, что попасть на Филиппины в скором времени смогут и непривитые туристы. Им будет необходимо пройти тест на антиген за 24 часа до поездки или по прибытии в страну.

Помимо этого, местные власти отменят обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Масочный режим будет действовать только в медучреждениях, в общественном транспорте, а также будет настоятельно рекомендоваться пожилым людям, лицам с сопутствующими заболеваниями и непривитым.