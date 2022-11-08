В столице ОАЭ запущена новая кампания для туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби запустил новую кампанию под названием "Исследуйте Абу-Даби в своем ритме". Эмират предлагает каждому из своих гостей испытать яркие эмоции и запечатлеть в памяти особенные моменты, выбирая самые интересные локации и мероприятия, которыми богат эмират.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Департаменте культуры и туризма Абу-Даби. Находясь в Абу-Даби, путешественник одновременно может познакомиться с культурным наследием эмирата, а также увидеть ультрасовременные объекты развлечений. Например, на острове Яс можно посетить знаменитые тематические парки, а остров Саадият считается культурным центром всего ОАЭ. Культурный район Саадият, находящийся в самом сердце острова, приглашает принять участие в мероприятиях и выставках центра Манарат Аль Саадият. Здесь же в будущем появятся такие культурные объекты, как Музей естественной истории Абу-Даби, музей Гуггенхайма Абу-Даби, Национальный музей шейха Зайда и лаборатория иммерсивного искусства "Феномены Абу-Даби". На этом же острове расположены лучшие пляжи страны, а также прогулочные зоны с большим выбором кафе и ресторанов, как новый район Мамша Аль Саадият, передает Day.Az.

Всего в часе езды от "острова счастья" - "Саадият", путешественники обнаружат объекты мирового наследия ЮНЕСКО в Аль-Айне, отправятся в волнующее приключение или погрузятся в атмосферу спокойствия пустынных дюн, а также узнают удивительное прошлое эмирата Абу-Даби, заглянув в традиционные музеи и старинные форты.

Гостей эмирата приглашает национальный мемориал и музей истории Абу-Даби Каср Аль-Хосн, расположенный в каменном здании XVIII века в самом сердце города. Здесь же находится Дом ремесел, где прославляется наследие эмирата и традиции мастеров.

Тем, кто не представляет своего отдыха без моментов уединения и безмятежности, стоит отправиться в пустынный парк Джебель Хафит и прогуляться по тенистым дорожкам оазиса в городе-саде Аль-Айн. Еще одной точкой назначения может стать остров-заповедник Сир Бани Яс или же обширные пустыни Абу-Даби.

Песчаные пейзажи Абу-Даби предлагают бесконечные возможности для сафари и сенд-серфинга, а крупнейший крытый тематический парк Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс оставит незабываемые воспоминания даже у взрослых. Знатоки советуют задержаться на острове и уделить внимание знаменитому парку Ferrari World Abu Dhabi и новому спортивно-развлекательному центру CLYMB, а также своими глазами увидеть трассу Yas Marina, где ежегодно проходит заключительный этап Формулы 1. Календарь мероприятий Абу-Даби настолько насыщенный, что каждый сможет найти для себя что-то интересное. А помочь в планировании поездки призван портал visitabudhabi.ae.