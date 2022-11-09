В аэропортах Турции резко вырос пассажиропоток

Воздушные гавани Турции в январе-октябре 2022 года обслужили 155 млн 885 тыс. пассажиров, что на 45,7 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам министра, за последние 20 лет в сектор гражданской авиации Турции вложены крупные инвестиции, что превратило страну в крупных транспортный хаб международного масштаба.

Караисмаилоглу отметил, что число авиарейсов в Турции за 10 месяцев достигло 96 процентов от показателя 2019 года, ставшего рекордным для авиасообщения страны.

Непосредственно в октябре 2022 года пассажиропоток на внутренних линиях в Турции составил 6 млн человек, на международных авиарейсах - 10 млн 995 тыс.

Крупнейшая воздушная гавань страны - Стамбульский аэропорт в октябре обслужил 5 млн 974 тыс. пассажиров.