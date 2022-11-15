Почему не стоит выбирать в самолете место в первом ряду

У каждого, кто часто летает, конечно же, есть свое любимое место в самолете. Одни предпочитают кресло у прохода, чтобы в любой момент можно было выйти, другим, наоборот, нравится сидеть у окна и смотреть в иллюминатор. Наверное, есть и те, кому все равно, лишь бы лететь...

Как передает Day.Az со ссылкой на turizm.ru, как выяснилось, не менее важно, в какой именно части салона находится крайнее или среднее кресло.

Несмотря на устойчивое мнение, что самые лучшие места - в первом ряду, в отличие от театрального партера, в самолете есть целый ряд недостатков у кресел перед перегородкой.

Неудобство №1. Нет переднего сиденья - нет места для вещей внизу под ним

Действительно, пассажиры первого ряда вынуждены убирать свои ноутбуки и рюкзаки на верхнюю полку для ручной клади. Во всяком случае, на время руления, взлета и посадки.

А когда погаснет табло "Пристегните ремни", вещи вернутся под ноги, где будут мешаться в течение всего полета, а там у большинства авиакомпаний и без них места мало.

Те же, кто привык заходить в самолет последним, вообще рискует остаться без свободного пространства на верхней полке рядом, а не через 10 рядов по другую сторону прохода.

Неудобство №2. Нет ни одного шанса вытянуть и размять ноги

С одной стороны, первый ряд дает гарантию, что никто впереди не откинет с размаху спинку кресла.

Но есть и оборотная сторона той же медали. Здесь физически нет места, чтобы поделать хоть какие-то упражнения ногами. Впрочем, если повезет, и самолет окажется совсем новым, то для ног будут предусмотрены специальные углубления в перегородках. Но таких у нас летает реально мало.

Есть "умельцы", которые пытаются снять обувь и взгромоздить ноги на стену, но это уж, извините...

Неудобство №3. Неустойчивые столики и подлокотники

Еще один минус первого ряда - столик вынимается из подлокотника, или его вовсе приносит бортпроводница и вставляет в специальные отверстия там же.

У большинства моделей самолетов столики в экономклассе отщелкивается от спинки переднего кресла. В нашем случае придется доставать его из подлокотника.

Кстати, помните, из какого: левого или правого? Ответ: всегда из правого.

Тут и гигиеной не пахнет, и конструкция шаткая, а если самолет старый, то и вовсе кривая и хлипкая. Не говоря уж о том, что расположен такой стол неудобно - слишком близко к животу и ногам.

Добавим сюда тот факт, что подлокотник с потайной щелью внутри еще и неподвижен.

Неудобство №4. Экран для бортовых развлечений

Если самолет оснащен экранами на спинках сидений, то на первом ряду экран либо откидывается от центральной консоли, либо прикован к стене прямо перед вами. Оба имеют неудобные углы обзора по сравнению с обычными, вмонтированными в сиденья.

Неудобство №5. Постоянно много народу вокруг

Инструкции во времена пандемии призывали к тому, чтобы свести к минимуму общение между чужими людьми. Понятно, что в самолете это почти невозможно, но зона у перегородки - одно из самых переполненных мест на борту.

Чаще всего за перегородкой скрываются туалеты и кухонный отсек, то есть, очереди из желающих будут стопориться непосредственно рядом с вами: один ряд туда, другой - обратно. Да и экипаж во время службы находится, как правило, на своих местах - естественно, за перегородкой.

Ну вот, 5 неудобств уже перечислили. Но, если немного пофантазировать, найдутся и другие.

Например, велики шансы, что вашими соседями по первому ряду будут родители с грудными детьми - переносная самолетная люлька устанавливается и крепится как раз на перегородку.

Плюсы, конечно, тоже есть. Очевидный - возможность одному из первых получить еду и напитки, ну и первым же выйти из самолета после посадки.

Но вот вопрос: перевешивают ли они предыдущие ограничения и недостатки?