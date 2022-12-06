На райском острове мошенники нашли способ отъёма денег у туристов

На райском острове Бали, который иногда за сходство пляжей с рекламой знаменитых конфет называют островом Баунти, активизировались мошенники. Их аферы могут стоить туристам "кучу денег" - уверяют пострадавшие. Предупреждение появилось в местной туристической группе для австралийцев, посещающих Бали, но страдают от этой мошеннической схемы и туристы из других стран, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Согласно этой информации, мошенники в основном "обитают" в местных барах, неприятные встречи происходили в популярном прибрежном районе Легиана. При этом мошенники выдают себя за таких же туристов. Суть аферы в том, что пара якобы туристов подходит к своим коллегам, "предъявляя" им незнакомую валюту, и просят выяснить, сколько они за это могут получить.

"Вчера я был в баре на Легиане, и пожилая индийская пара подошла ко мне с двумя долларами США. Они вошли в бар и положили его деньги на наш стол, попросив меня объяснить, сколько это стоит", - рассказала одна из пострадавших. Казалось бы, вполне невинное поведение. Однако, как поясняют туристы, таким образом промышляет целая банда. В лучшем случае, когда туристы будут увлечены разговором, другие участники банды "обчистят" карманы и сумочки увлечённых разговором туристов. Если же те рискнут продемонстрировать свой кошелёк - его могут быстро вырвать из рук и умчаться на скутере.

"Я просто начал звать охрану и получил ненавидящий взгляд. Смылись они довольно быстро. Причем персонал бара спрятался!" - возмущается турист. Как он добавляет, с такими мошенниками туристы сталкивались неоднократно. "Не вступайте с ними в разговоры, говорите: "Google - твой друг" и по возможности уходите", - заявляют туристы. При этом они уверены, что есть места, где этих мошенников видели неоднократно - но пока никто из них не задержан.

Также туристов предупреждают не поддаваться на разнообразные уличные опросы - вроде "как давно вы приехали, в каком отеле вы живёте, какие у вас планы на день". Доверчивые туристы рискуют вернуться в "обнесённый" номер, уверяют они. Кстати, также рекомендуют и проверять местную валюту после обменников - туристам рассказывают как обменный пункт в популярном туристическом городе Кута "выманил" у пары 2,2 миллиона рупий или около 215 долларов, воспользовавшись их незнакомством с местными деньгами.