Полезная акция для любителей путешествий!

Известные 5-звездочные отели Азербайджана впервые объявили о скидке в 25%. В скидочной акции приняли участие Shamakhi Palace Sharadil, Lankaran Springs Wellness Resort и Qalaalti Hotel&SPA.

Воспользуйтесь скидкой для отдыха в роскошном отеле с различными развлечениями для всей семьи в самом сердце Азербайджана в городе Шемаха или, чтобы провести оздоровительный отдых в Лянкорани, известном своими уникальными целебными горячими источниками "Истису" или, чтобы прекрасно провести время в Галаалты, откуда открывается великолепный вид на горы и море и можно воспользоваться оздоровительными процедурами и лечебной водой "НафтСу".

Чтобы забронировать отдых со скидкой 25%, перейдите на сайт отеля и введите промокод ENDIRIM25.

Скидка продлится до 15 марта.

Для резервации со скидкой пройдите по ссылкам:

Lankaran Springs Wellness Resort - https://lankaransprings.az/

Shamakhi Palace Sharadil - https://shamakhipalace.az/

Qalaalti Hotel&SPA - https://galaalti.az/