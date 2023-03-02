Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила пять запланированных рейсов, сообщили в пресс-службе перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности", - сообщила авиакомпания.

Уточняется, что два самолета из парка перевозчика оказались недоступны для полетов.

Кроме того, пассажиров рейса в Верону везут в Милан, откуда они смогут вылететь в Молдову.