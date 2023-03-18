Раскрыты планы по созданию двухэтажных эконом-классов в самолетах

Очередную версию того, как в ограниченный объем самолёта "впихнуть" как можно больше туристов, представили на ежегодной премии Crystal Cabin Awards, которая демонстрирует последние инновации в авиации. Испанские дизайнеры из компании Taller De Arquitectura T36 "распихали" пассажиров по принципу "как сельди в бочке" - в три секции двухэтажного эконом-класса. И надо сказать, данный проект получил награду в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Салон лайнера, согласно этому проекту, будет делиться на два этажа и три секции, две из которых будет находится внизу и одна - над ними. При этом в каждой секции предполагается ряд в четыре места - по два места "у окна" и два "у прохода". Всего в итоге "уместится" шесть рядов пассажиров, из них четыре в нижнем и два в верхнем ярусе. Правда, места у реальных иллюминаторов получат только два ряда - слева и справа на "первом" этаже, остальным дизайнеры предлагают "виртуальную реальность".

Также, судя по представленной картинке, и места для ручной клади будут в наличии только над этими же рядами, если они будут вообще. И, похоже, выпрямиться во весь рост пассажиры смогут только в проходе между креслами.

Модель - можно сказать, к счастью, пока виртуальная, и может остаться в памяти как некий "авиакурьёз", аналогично некогда оскандалившимся планам одного лоукостера на "стоячие места" для пассажиров. Однако сама тенденция - и особенно первая премия для проекта - впечатляет.

При этом, отметим, бизнес-пассажиров "трамбовать" никто не планирует. На ту же премию Adient и Boeing Encore Interiors представили новый дизайн для пассажиров бизнес-класса с раскладной кроватью, мини-баром, библиотекой и местом для встреч с друзьями и семьей.