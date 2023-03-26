Построен фальшивый отель, куда туристы стали пытаться забронировать номер

Фальшивый отель, ни разу не принимавший ни одного туриста, тем не менее имеет множество отзывов на TripAdvisor - и немало туристов пытается забронировать в нём номер. Речь идёт о грандиозной инсталляции - отеле EastLink, который расположен на автомагистрали за пределами Мельбурна, Австралия. С шоссе он выглядит настоящим отелем в многоэтажном здании - но тех, кто решит остановиться в отеле, ждёт разочарование, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

На самом деле это грандиозная скульптура - модель отеля, не совсем "идентичная натуральной". Его длина 12 м, высота 20 м, но ширина всего 5 м, поэтому никаких номеров в нём, конечно, не было и не могло быть. Фейковый отель выстроен из бетона и стали и имеет стеклянные окна, которые светятся в ночное время.

Постройка данной скульптуры обошлась в 1.2 млн австралийских долларов (свыше 61 млн. руб). Автор скульптуры, канадец Каллумом Мортоном, заявлял, что "автомобилисты будут рассматривать его из машины как настоящий отель и, возможно, со временем как необыкновенный реквизит, сбежавший из тематического парка или съемочной площадки". В целом это своего рода "развлекалово" для любителей оригинальных скульптур.

Однако, как уверяют на сайте фанатов причудливых скульптур, розыгрыш срабатывает: многие автомобилисты пытаются забронировать место в фейковом отеле. "Вы будете удивлены количеством запросов, которые мы получаем от людей, желающих узнать стоимость номеров, наличие мест и запросы на парковку", - уверяют они.

Что касаются отзывов туристов - то они варьируются от откровенного возмущения вводящей в заблуждение фальшивкой, до довольно юморных. "Как я понимаю тебя, "Отель "Истлинк"... Я тоже хаотичен, бесполезен и меня часто принимают за кого-то, кем я не являюсь", - написал, например, один юморист.