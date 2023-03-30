https://news.day.az/tourism/1551121.html Самолет рейса по маршруту Токио-Тель-Авив совершил экстренную посадку в Баку
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта, причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.
Самолет рейса по маршруту Токио-Тель-Авив совершил экстренную посадку в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании EL AL, выполнявшего рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта, причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.
Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:51 местного времени.
Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.
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