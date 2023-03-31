https://news.day.az/tourism/1551284.html Китай разрешит въезд иностранным туристическим группам - Дата
Китай разрешит въезд иностранным туристическим группам - Дата
Власти Китая с 31 марта разрешили туроператорам ввозить в страну иностранные туристические группы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Министерства культуры и туризма КНР в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Уведомляем, что с 31 марта восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", - сказано в сообщении.
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