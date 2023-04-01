Совет Европейского союза начинает переговоры относительно цифровизации процесса подачи заявки и получения шенгенских виз. На замену нынешним наклейкам в паспорте придут виртуальные визы, а личному присутствию в консульстве - онлайн-заявка на шенген через интернет, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Власти ЕС считают, что цифровизация шенгенской визы поможет обеспечить больший уровень безопасности Шенгенской зоны и упростить для туристов процесс получения разрешения на пребывание в странах соглашения. Пакет изменений предполагает введение возможности подачи заявки на шенгенскую визу в онлайн-формате через специальный сайт и замену текущей визовой наклейки на цифровую визу.

"Онлайн-заявки сократят количество поездок в консульство для путешественников и сделают процесс проще для национальных администраций. В то же время цифровая виза положит конец риску подделки и кражи визовой наклейки", - заявила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард, выступающая за новую инициативу.

Если новые правила будут одобрены, ЕС создаст онлайн-платформу для подачи заявок на визу. Эта платформа будет единственным сайтом, через который будут подаваться все заявки на шенгенскую визу. Заявители смогут вносить туда все необходимые данные, загружать копии документов и оплачивать сборы, а позже - получать уведомления о решении по своей визе.

"Личное присутствие в консульстве будет необходимо только для тех, кто подает заявку на шенген впервые, а также лиц, чьи биометрические данные больше не действительны, или недавно получивших новый паспорт", - подчеркивает Совет ЕС.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, все визы будут выдаваться в цифровом формате, криптографически подписанными и в виде 2D-штрих-кода. Это уменьшит риски, связанные с кражей и подделкой визовых наклеек.

В настоящее время все желающие получить шенгенскую визу должны лично или через представителя посетить консульство либо визовый центр для подачи ряда документов, прохождения биометрии и интервью, в зависимости от типа визы. К примеру, туристическая виза позволяет всем ее держателям находиться в Европе до 90 дней в течение шести месяцев. Для ее получения нужно предоставить заполненную анкету, паспорт, две свежие фотографии, бронирование билетов туда и обратно. Кроме того, потребуются подтверждение бронирования места проживания, страховка для путешествий по ЕС и доказательства финансовых возможностей заявителя.