Это важно знать путешествующим в Италию

Последние недели были особенно тяжелыми для итальянцев, а также туристов, отдыхающих на Аппенинах: на Италию обрушилась серия катастрофических событий - сначала наводнения, теперь извержение вулкана Этна. Портал Schengenvisainfo дал туристам предостерегающие советы, отправляющимся в Италию, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

На данный момент обзор текущей ситуации в Италии таков: сильные ливни, приведшие к массовым наводнениям, стали причиной гибели 14 человек, а еще 36 тыс. жителей региона Эмилия-Романья были вынуждены покинуть свои дома. Теперь же Италию потрясает извержение действующего вулкана Этна, которое нарушило авиасообщение: были перенесены или отменены рейсы в Катании - крупнейшем городе региона, на побережье которого находится много отелей. К счастью, обошлось без жертв, несмотря на мощные выбросы расплавленной лавы.

Ожидается, что эти события окажут влияние на одно из главных туристических направлений в Европе по мере приближения летнего сезона. Италия всегда привлекала огромное число туристов из-за своего богатого культурного и исторического наследия, однако пандемия COVID-19 и природные катастрофы серьезно сказались на туристическом секторе страны. Впрочем, уже в прошлом году началось восстановление, и число туристов выросло почти на 40% по сравнению с 2021 годом. Перечислим советы, которые помогут туристам, планирующим путешествие в Италию, не попасть в ловушку.

Во-первых, избегать районов, пострадавших от наводнений и оползней. Из-за оползней рекомендуется избегать Болонских холмов и близлежащих районов - части региона Эмилия-Романья. Кроме того, сильно пострадала от наводнения Равенна - популярный туристический город с мозаиками византийской эпохи: более 27 тыс. человек были эвакуированы. В некоторых районах также не хватает питьевой воды и продуктов питания, предупредили местные СМИ.

Что касается извержения вулкана Этна, британский лоукостер EasyJet сообщил Independent, что из-за этого катаклизма были отменены четыре рейса между Великобританией и Италией, причем один рейс был перенесен на 24 мая. К счастью, о пострадавших не сообщалось, но из-за пепла, который наблюдается в небе и на взлетно-посадочных полосах аэропорта Катании, приостановлены и перенесены рейсы. Кроме того, многие рейсы задерживаются или перенаправляются в соседний аэропорт Комизо.

Во-вторых, позаботиться о медицинской страховке. Одним из ключевых аспектов, о которых следует помнить, отправляясь в Италию, является наличие правильной туристической страховки. Такая страховка обеспечивает путешественников защитой от неожиданных расходов, связанных с медицинской помощью в случае несчастного случая или госпитализации. Она также может покрыть затраты на отмену поездки или другие непредвиденные прерывания.

Кроме того, имея туристическую страховку, пассажиры могут запросить возмещение денег в случае отмены поездки или ее переноса. Кроме того, она обеспечивает покрытие за утерянный, задержанный или украденный багаж во время путешествия. Поэтому перед отправлением в Италию рекомендуется приобрести надежную туристическую страховку, особенно в свете последних событий, когда возможны перебои с вылетами не только из-за природных катастроф, но и из-за забастовок сотрудников авиасектора.

Многие туристы, планировавшие свои поездки в Италию, выразили озабоченность и сомнения относительно своих планов из-за недавних событий. Так, один из британских туристов поделился своими опасениями в социальных сетях, отметив, что British Airways отказывается вернуть ему около 1750 евро за рейсы в Болонью. "По меньшей мере восемь человек погибли, 13 тыс. человек эвакуированы из этого района из-за наводнения, но мы все еще должны ехать туда на отдых. Мысли со всеми, кто страдает в этом регионе", - написал он на своей странице в соцсети.

А другой путешественник выразил свои опасения относительно стоимости билетов и отсутствия безопасности при поездке в Болонью. Он рассказал, что несколько месяцев назад купил билеты на утро 25 мая, но теперь видит, что небезопасно путешествовать из-за наводнений. Его страна не использует евро, поэтому затраты на путешествие в Италию оказались для него значительными. В сообщении он задумался, а стоит ли рисковать своей безопасностью сейчас.

Хотя туристическая страховка может обеспечить туристу чувство безопасности во время путешествия, авиакомпании не всегда обязаны возмещать ущерб пассажирам. Однако есть случаи, когда туристы имеют право на компенсацию, например, в случае отмены рейса.

Права пассажиров и обязанности авиакомпаний

Если рейс был отменен из-за отмены другого рейса, пассажир имеет право на некоторые компенсации со стороны авиакомпании. В таких ситуациях перевозчики обязаны предоставить путешественникам следующие услуги: