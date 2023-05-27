Лето, пляж, вид сверху

Американец Грей Малин (Gray Malin) обожает загорать на пляже. Свою любовь к песку и морю он воплотил в масштабном фотопроекте À la Plage. Фотограф объехал Америку, Европу, Азию, Африку и Австралию, чтобы сделать снимки самых красивых побережий мира, глядя на них сверх.

Житель Далласа Грей Малин долгое время работал в сфере маркетинга, но всегда любил фотографию. Поворотным моментом в его жизни стал день, когда он уволился из "Paramount Pictures" и основал собственную фотокомпанию в Лос-Анджелесе. Грей Малин считает, что пляж - это лучшее место для релакса. В своем проекте À la Plage он раскрыл тему отдыха человека и организации берегового пространства. Для этого Малин поднимался на высоту птичьего полета и оттуда снимал самые популярные пляжи мира. Работа мечты - по-другому не скажешь!

1. Пляж Бонди, Сидней, Австралия.

2. Пляж Куги, Сидней, Австралия.

3. Бразилия.

4. Сен-Тропе, Франция.

5. Залив Мароубра, Сидней, Австралия.

6. Пляж Нюд.

7. Рио-де-Жанейро.

8. Лиссабон, Португалия.

9. Санта-Моника, Калифорния, США.

10. Пляж Монтаук, Ист-Хэмптон, Нью-Йорк, США.

11. Пляж Бонди, Сидней, Австралия.

12. Малибу, Калифорния, США.

13. Майями, Флорида, США.

14. Пляж Оушен.

15. Майями, Флорида, США.

16. Лиссабон, Португалия.

17. Пляж Оушен.

18. Зонтики.

19. Сагапонэк, Нью-Йорк, США.

20. Сен-Тропе, Франция.

21. Хэмптон, Нью-Йорк, США.

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