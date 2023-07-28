Туристка поссорилась с матерью и сожгла отель

Убыток в 200 тыс. долларов принёс одному из отелей Флориды обиженный подросток. 16-летняя туристка поссорилась с матерью и подожгла отель. Остальных туристов пришлось эвакуировать, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Подробности в прессе таковы: в 03:20 16-летняя девушка подожгла стул в коридоре отеля с помощью зажигалки, потом примерно через 5 минут позвонила в службу экстренной помощи. Пожарным пришлось эвакуировать 320 туристов, проживающих в отеле. Огонь тушили в течение 7 минут, тем временем поджигательницу задержала полиция.

Как пояснила девушка, она поссорилась с матерью, после чего та заняла другой номер. "Она не разговаривала со мной, не отвечал на мои звонки и сообщения. Я не знала, что делать", - заявила девушка. При этом мать поджигательницы уверила, что переехала в отдельный номер, чтобы ссора не обострилась, и что она позвонила дочери, чтобы сообщить ей номер комнаты, в которой она остановилась. Но примерно через 15 минут начала звонить пожарная сигнализация. Так же она уверила, что её дочь никогда не делала ничего подобного и "всегда была хорошей девочкой".

Остальные туристы вернулись в свои номера утром. Пр этом в заявлении для полиции владельцы отеля заявили, что ущерб составил более 200 тыс. долларов.