В Турции обложат налогом хитрых туристов

Хитрых туристов, которые в Турции пытаются сэкономить на отелях, арендуя частные дома посуточно, вскоре обложат налогом. Так успокоил турецких отельеров министр культуры и туризма Мехмет Эрсой, который заявил, что соответствующий закон о посуточной аренде в стиле Airbnb с его налогообложением, будет готов в конце года - и согласно ему налоги будут уплачиваться туристам за всё время их пребывания в таких домах или квартирах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Тема сдачи жилья в аренду иностранцам для турецкого отельного бизнеса в последние месяцы резко стала актуальной: отельеры уверены, что именно сдача жилья в аренду иностранцам - причем нередко иностранцами же - наносит большой убыток туристическому сектору и способствует оттоку туристов. Как заявил Мете Вардар, председатель совета директоров Jolly Tur, число посетителей Турции увеличивается, но минимум 20% из них не останавливаются в отелях. В итоге г-н Эрсой заявил, что налоги обязательно будут взиматься с домов, которые сдаются посуточно.

"Некоторые из туристов останавливаются в домах, которые покупают такие же туристы. Мы постараемся ликвидировать возможность развития нелегального бизнеса. При этой аренде идентификация будет обязательной. И все туристы будут платить налоги за проживание. Мы готовимся к новому регламенту. Он будет готов к концу года", - заявил турецкий министр туризма.

При этом эксперты туризма понимают, что бороться с Airbnb и запрещать схему сдачи жилья - бессмысленно. Однако их необходимо регулировать.

Напомним, что, впрочем, толерантно к частному сектору настроены не все. Ранее отельеры обвиняли "частников" в "краже туристов". "Иностранцы конкурируют с нами, не облагаясь никакими налогами, действуя "в чёрную". Русские, немцы, англичане покупают дома в Алании и сдают их ежедневно и еженедельно по высокой цене. При этом они не платят Турции ни копейки налогов, а зарабатывают большие деньги. Кража клиентов отелей, платящих налоги, является постыдным преступлением", - заявил вице-президент Фонда содействия туризму Алании (ALTAV) и Ассоциации туристических операторов Алании (ALTID) Мехмет Дахаоглу. Он призвал к введению ограничений на сайте онлайн-аренды недвижимости и в целом к борьбе против "кражи клиента".