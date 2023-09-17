Новый вид туризма, который начал стремительно набирать популярность

Новый вид туризма, позволяющий совместить деловые командировки и полноценный классический отдых, начал стремительно набирать популярность и даже получил собственное имя. Bleisure travel - так назвали этот новый вид туризма, который всё больше компаний предлагают своим сотрудникам, чтобы совместить бизнес и отдыхых. Как правило, тем, кто отправляется в командировку,теперь предлагается несколько дней отпуска в одном и том же месте до или после деловых встреч, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает европейская пресса, ссылаясь на данные Chefsache Business Travel, филиала Немецкой туристической ассоциации (DRV),эта опция уже доступна 89% деловых туристов, причем часто такой "бонусный" отпуск предлагают владельцы компаний. Согласно исследованию, 53% участников исследования заявили, что все их поездки, совмещающие отдых и работу, оплачиваются компанией, в которой они работают, и лишь 28% приходится доплачивать из собственного кармана.

При этом опрос показал, что в 2022 году такое предложение использовали уже 83% опрошенных, а ещё 58% участников опроса хотят в будущих командировках совместить приятное с полезным. В основном в такие поездки собираются люди старше 40 лет (70%) и те, кто путешествует по делам как минимум один или два раза в месяц.

В основном туристов, совмещающих работу с отдыхом, интересуют "пляж, интересные места и местная культура". При этом 34% утверждают, что после командировки необходим отдых, а еще 39% утверждают, что таким образом, совмещая работу и отдых, экономят время и силы.