Пилот сообщил, почему нельзя отстегивать ремень безопасности ниже линии облаков

Табло "пристегните ремни" после взлёта долго горит не потому, что пилоты про него забыли, пояснил эксперт для The Sun. Действующий пилот самолёта и популярный блогер Саймон пояснил, почему опасно отстегивать ремень безопасности в самолете ниже линии облаков, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

По его словам, есть веская причина для туристов оставаться на своих местах и пристёгнутыми, когда самолёт уже взлетел и набирает высоту. Для начала, как пояснил пилот, когда самолёт взлетает, ему приходится лететь сквозь облака. "Они будут полны термических потоков и сильного ветра, меняющего скорость и направление. Когда мы сквозь это пролетаем, это обязательно вызывает небольшую турбулентность, поэтому мы оставляем знаки "Пристегните ремни" включенными как минимум до высоты 10 000 футов (выше 6000 м) или до тех пор, пока мы не окажемся вне большей части облаков", - пояснил Саймон.

При этом пилот добавил, что в некоторых случаях пилоты даже будут "искать турбулентность", точнее - реактивные потоки, которые представляют собой быстрые узкие потоки воздуха, встречающиеся в атмосфере на больших высотах. С помощью такого "попутного ветра" самолёт может увеличить скорость и сэкономить деньги на топливе. "Когда мы летим, мы совсем не против попасть в реактивное течение, то есть, столб воздуха, несущийся со скоростью до 200 миль в час (320 км/ч). Если мы сможем добиться этого, это увеличит скорость самолета относительно земли, уменьшит расход топлива и быстрее доставит вас к месту назначения. Но когда мы входим в такой поток - это может быть немножко ухабисто", - рассказал популярный блогер.

В комментариях его поблагодарили за объяснения. Как минимум, некоторым туристам он помог более спокойно относиться к перспективе столкнуться с турбулентностью во время полетов.

Кстати, его коллега заявил, что и другие вещи, неприятные и даже пугающие пассажира, на самом деле более безопасны. Пилот Эсер Аксан пояснил, что в некоторых условиях "жёсткая" посадка предпочтительней "мягкой" - особенно когда идет дождь или взлетно-посадочная полоса мокрая и скользкая. "Пилоты предпочитают приземляться как можно быстрее, что дает им больше места для остановки самолета. Посадка должна быть твердой и быстрой, в итоге у вас будет достаточное расстояние для остановки самолёта, иначе вы рискуете вылететь за пределы полосы", - пояснил он.

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