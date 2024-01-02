В Турции ужесточаются правила сдачи жилья туристам

С 2024 года владельцам недвижимости в Турции предоставлена возможность сдавать жилье в аренду туристам на период до 100 суток при наличии лицензии от министерства культуры и туризма, передает Day.Az.

Эти лицензии выдаются управлениями губернаторов соответствующих провинций.

Новые правила, ужесточенные турецкими властями в ноябре, не распространяются на жилье, сдаваемое более чем на 100 суток.

В соответствии с этими изменениями, на зданиях с арендными квартирами для туристов требуется размещение информационных табличек о регистрации недвижимости в качестве объекта для аренды. В случае многоквартирных домов владельцу также необходимо получить согласие всех жильцов на осуществление подобной деятельности.

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